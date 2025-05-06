Ankara'da Tekne Karadan Taşındı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir tekne tırın üzerine bindirilerek kara yolu ile taşındı. Teknenin bu ilginç taşınma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Ankara'da tekne "karadan" yürütüldü... O anlar kamerada
Tırın üzerine bindirilerek kara yolu ile taşınan tekne vatandaşların ilgi odağı oldu
ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir tekne, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındı. Teknenin adeta karadan yürüyor gibi göründüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir teknenin, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındığı anlar vatandaşların ilgisini çekti. Teknenin taşındığını gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Genel