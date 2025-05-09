Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde trafik aksaklıklarına ve devrilen ağaçlara neden oldu.
Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, çeşitli ilçelerde etkili oldu. Kısa süren yağışın etkisi tüm şehri olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar yaşanırken çeşitli noktalarda ağaçlar devrildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel