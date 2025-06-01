Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ankara'nın Mamak, Çubuk ve Sincan ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Çubuk'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Başkentte dolu yağışı çeşitli ilçelerde etkisini sürdürdü

ANKARA - Ankara'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam etti.

Başkentin çeşitli ilçelerinde dolu yağışı etkisini sürdürüyor. Mamak, Çubuk ve Sincan ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çubuk'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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