Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Başkentte dolu yağışı çeşitli ilçelerde etkisini sürdürdü

ANKARA - Ankara'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam etti.

Başkentin çeşitli ilçelerinde dolu yağışı etkisini sürdürüyor. Mamak, Çubuk ve Sincan ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çubuk'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.