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Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Vatandaşlar yağmurun dinmesini saçak altlarında bekledi.

Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

BOLU - Bolu'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yarım saatlik sürede sokaklar adeta göle döndü.

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle birçok ara sokak adeta göle döndü. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu şehirde, yağış etkisini kısa sürede yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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