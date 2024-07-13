Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

BOLU - Bolu'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yarım saatlik sürede sokaklar adeta göle döndü.

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle birçok ara sokak adeta göle döndü. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu şehirde, yağış etkisini kısa sürede yitirdi.