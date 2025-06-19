Altın Emlak Global'den 2025 Gayrimenkul Değerlendirmesi

Altın Emlak Global, gayrimenkul sektörünü değerlendirdi

İSTANBUL - Altın Emlak Global, 2025 yılının ilk yarısına dair gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeleri düzenlenen toplantıda değerlendirdi.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ve Genel Müdür Olcay Selvi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, 2025'in ilk altı ayında sektörde yaşanan değişimlere dikkat çekildi. Katılımcılara detaylı bir sunum yapan Özelmacıklı, gayrimenkul piyasasında yaşanan dönüşümün yatırım ve tüketici davranışlarına yansımalarını anlattı. Toplantıda ayrıca yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerle birlikte 2026 vizyonu da paylaşıldı. Şirketin büyüme stratejileri, dijitalleşme adımları ve yeni nesil emlak çözümleri hakkında bilgi veren Genel Müdür Olcay Selvi, Altın Emlak Global'in sektöre yön vermeye devam edeceğini belirtti. Selvi, "Biz, yerli bir marka olarak uluslararası pazarda yer almayı planlıyoruz. 300 milyon Türk'ün olduğu bir dünyada, Türklerin kendi vatanında yapacağı yatırımlara destek olacağız. Hedefimiz 2025 yılı bitmeden en az 10 Avrupa Birliği üyesi ülkede temsilcilik açmak ve geçtiğimiz yıl başlattığımız yapay zeka hamlesini bu yıl genişleterek sürdürmek" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı Mayıs 2025 Konut Satış İstatistiklerini değerlendiren Özelmacıklı, gayrimenkul sektörünün 2025 yılı itibarıyla adeta rekora doymadığını söyledi. 2025 yılının ilk beş ayında tüm gayrimenkul türlerinde 1 milyon 196 bin adet satış yapıldığını hatırlatan Özelmacıklı, "Konut satışları Ocak-Mayıs 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında arttı. Bu durum 2025 yılı başından bu yana geçen 6 ayın, tüm zamanların en iyi yıl açılışı olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Para Politikası Kurulu politika faiz oranlarını değiştirmeme kararı alsa da, önümüzdeki dönemlerde düşüreceğine inanıyoruz. Başta konut kredi faizlerinde düşüş olmak üzere sektörün beklediği gelişmeler gerçekleşirse 2025 yılının ikinci yarısı ve 2026 yılında sektörün daha da hareketli günler yaşayacağını öngörüyoruz. Çünkü TÜİK rakamları bize şunu gösteriyor: Vatandaş konut piyasasında asıl olarak sıfır konutu krediyle almayı talep ediyor. Mevcut ekonomik şartlara nazaran fırsat bulduğunda da bu talebini reele çeviriyor. Artan minimalist yaşam trendi konut talebine de yansıyor" diye konuştu.

Özelmacıklı, "2025 yılının ilk yarısında sektörün belli bir düzene girmesi hakkında devletin de önemli adımları oldu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Değer Bilgi Merkezi, e-Kira ve MEVA Projesi gibi adımların, fahiş fiyat artışlarına karşı önlem alınması, Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki destek tutarlarının artırılması gibi düzenlemelerin sektörü daha da regüle edeceğini, geçmiş yıllardaki bereketli ve kazançlı günlerin geri döneceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Özelmacıklı ayrıca, ilan portallarının fiyatlarındaki aşırı artışlara da dikkat çekerek bu konuda da bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.