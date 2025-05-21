Alman Programcı Helge Daniel, Türkiye'yi Bisikletle Keziyor

Alman Programcı Helge Daniel, Türkiye'yi Bisikletle Keziyor
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Alman Programcı Helge Daniel, Türkiye'yi Bisikletle Keziyor
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Almanya'dan emekli bilgisayar programcısı Helge Daniel, Türkiye'de misafirperverlikle karşılandığını belirterek, 3 bin kilometre pedal çevirerek Anadolu ve Balkanları gezeceğini açıkladı.

Bilgisayar Programcısı Helge Daniel: "Ülkemizde olmayan misafirperverliği Türkiye'de görüyorum"

İSTANBUL - Almanya'da bilgisayar programcılığından emekli olan 64 yaşındaki Helge Daniel, uçağa bisikletini yükleyerek Türkiye'yi gezmeye geldi. İstanbul'dan Karadeniz'e program yapan Daniel, 3 bin kilometre pedal basarak Karadeniz dahil Anadolu'yu gezeceğini ve Balkan ülkelerinde de pedal basarak memleketine bisiklet ile döneceğini söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanına inen Helge Daniel, 40 kilometre pedal basarak, Avrupa Yakası'ndaki tarihi mekanları görmeye geçti. 2 gün boyunca bisikleti ile İstanbul'u gezeceğini belirten Helge Daniel, Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki röportajımızda, Ukrayna Rusya arasındaki görüşmeler bu mekanda mı gerçekleşti diye sorarak hatıra fotoğrafları çekti. Türk insanının sıcak kanlı ve misafirperver olmasına şaşırdığını belirten Helge Daniel, "Ülkemizde olmayan misafirperverlik Türkiye'de görüyorum. Çok güzel bir memleket. Almanya'da 64 yaşında emekli olduktan sonra Anadolu'yu bisiklet ile gezmeye karar verdim. Hava şartlarının da müsait olduğu bir dönemde böyle bir Anadolu ve Balkanlar turu planladım. Bütün malzemelerimi bisikletime yükledim. 2 gün İstanbul'u gezeceğim. Sonra Karadeniz dahil birçok şehirleri gezerek Edirne üzerinden Balkanlar'a geçeceğim. Yunanistan'ın küçük bir bölümünden Bulgaristan, Romanya, Sırbistan'a geçeceğim. Makedonya gibi Balkan ülkelerinin tarihi şehirlerini dolaşarak Almanya'ya döneceğim. Yaptığım rotaya göre yaklaşık 3 bin 300 kilometre pedal basacağım. Gezimin ilk günlerinde Türkiye'deki insanların yaklaşımlarından çok memnunum" diye konuştu.

İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu ifade eden yazılımcı Helge Dainel, Ukrayna Rusya savaşını bitirmek için görüşmelerin yapıldığı tarihi Dolmabahçe Sarayı önünde İHA kameralarına poz verip, tarihi mekanı kendisi de hatıra olarak fotoğrafladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Genel
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