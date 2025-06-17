Alçıpan Arasında Mahsur Kalan Yavru Kediler Kurtarıldı

Alçıpan arasında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de güzellik merkezinin alçıpan duvar arasına sıkışan yavru kediler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezin de duvara yaptıran alçı panelin içine kedi girdi. Kedinin 4 tane yavrusu oldu. Kedilerin sesini duyan çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alçı panı kırarak yavru kedileri kurtardı. Kedilerin kurtarılma anı saniye saniye cep telefonuna yansıdı.