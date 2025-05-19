Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Satışları Hız Kazandı

Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Satışları Hız Kazandı
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Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Satışları Hız Kazandı
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar'da kurbanlık hayvan satışları başladı. Büyükbaş hayvan fiyatları 70 bin TL'den başlıyor ve pazarlıklarla alıcılar bütçelerine uygun hayvanlar arıyorlar.

Afyonkarahisar'da kurbanlık hareketliliği başladı

AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar genelinde kurbanlık hayvan satışlarında hareketlilik başladı. İl genelinde büyükbaş hayvan fiyatlarının ortalama satış fiyatları ise 70 bin TL'den başlıyor.

Afyonkarahisar'ın en önemli hayvan satış noktalarından biri olan Çayırbağ Hayvan Pazarı, bölgenin en büyük ve en hareketli pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Pazarda hareketlilik, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor ve öğle saatlerine kadar yoğun şekilde devam ediyor. Pazara erken saatlerde gelen alıcılar, geniş hayvan çeşitliliği arasında istedikleri özelliklerdeki kurbanlıkları seçme imkanı buluyor. Satıcılar, fiyatların hayvanların sağlık durumu, yaşı, cinsi ve beslenme kalitesine göre değiştiğini belirtiyor. Son dönemde yem fiyatlarındaki artışlar ve bakım maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle hayvan fiyatlarının önceki yıllara göre arttığı ifade ediliyor. Kurbanlık alacak vatandaşlar ise hem fiyat hem de kalite açısından titiz davranıyor. Satıcılarla pazarlık yaparak bütçelerine uygun ve sağlıklı hayvanlar almaya çalışıyorlar. Özellikle büyükbaş hayvanların kilosu, görünümü ve hareket kabiliyeti seçimde önemli kriterler arasında yer alıyor. Çayırbağ Hayvan Pazarı'nın yanı sıra Afyonkarahisar'ın diğer hayvan satış noktalarında da yoğunluk yaşanıyor.

Kurbanlık satıcısı Mehmet Şahin, Kurban pazarının başladığını ifade etti. Şahin: "Kurbanlıklarımız şuan 70 bin TL, ile 150 bin TL arası satılıyor. Afyonkarahisar Çayırbağ hayvan pazarında istediğin her türlü malı bulabilirsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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