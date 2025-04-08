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Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni Önlemler

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Adıyaman'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla narko ihbar hattı ve motosikletli narko timler oluşturuldu. Emniyet Müdürlüğü tarafından tanıtılan yeni uygulama, vatandaşların kolayca ihbarda bulunabilmesi için 0501 412 02 02 numarasını içeriyor.

Adıyaman'da narko ihbar hattı ve motosikletli timler devrede

ADIYAMAN - Adıyaman'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçebilmek için özel narko ihbar hattı ve motosikletli narko timler oluşturuldu.

Türkiye'de Bursa ve Adana'dan sonra Adıyaman'da uygulamaya konulan narko ihbar hattı ve motosikletli narko timlerin tanıtımı yapıldı. Uyuşturucu ile mücadelede zaman kaybı yaşamamak ve ihbarlara uzman ekipler tarafından anında müdahale etmek için Adıyaman'da yeni bir uygulama başlatıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 0501 412 02 02 ihbar ve whatsapp hattı oluşturuldu. Ayrıca, 2 motosikletli narko timi oluşturuldu.

Adıyaman AVM'de açılan sergiyle yeni uygulamanın açıklamasını yapan Emniyet Müdürü Alper Uzman, "Hiçbir şekilde ilimizde uyuşturucuya geçit vermeme niyetindeyiz. Uyuşturucu satarak, gençlerimizi zehirleyerek bunu kazanç kapısı haline getiren suç odaklarıyla mücadelemize devam edeceğiz. Gerek görüntü, gerek yazılı olarak bizle paylaşabilecekleri Narko İhbar Hattını oluşturduk. 0501 412 0202 sizden bu numaraya ihbarda bulunması konusunda rica ediyorum. Özellikle vatandaşlarımızdan, gençlerimizden, abilerimizden, büyüklerimizden, yaşıtlarımızdan bu numarayı mutlaka kaydetsinler. Bu numara kayıtlı olduğu takdirde çevresinde uyuşturucu ile ilgili bir konuyu fark eden, gören, duyan vatandaşımız, bu numaraya ister mesaj olarak, ister görüntülü olarak isterse arayarak bizim bu numarayı 7/24 personelle takip edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Özellikle olaylara daha hızlı müdahale edebilmek için hızlı reaksiyon gösterebilmek amacıyla aynı asayiş şubede ki yunus mantığını narkotiğe de getirdik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Genel
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