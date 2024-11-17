Adana'da Balıkçı, İnsan Boyunda Orkinos Yakaladı

Adana'da Balıkçı, İnsan Boyunda Orkinos Yakaladı
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Adana'da Balıkçı, İnsan Boyunda Orkinos Yakaladı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir balıkçı, 55 kilogram ağırlığında ve 1 metre 75 santimetre uzunluğunda orkinos balığı yakaladı. Balığı gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için yarıştı.

Balıkçı ağına insan boyunda orkinos takıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir balıkçı, 55 kilogram ağırlığında ve 1 metre 75 santimetre büyüklüğünde orkinos balığı yakaladı.

Kozan'da balıkçı Aydın Beştepe, 55 kilogram ağırlığında 1 metre 75 santimetre büyüklüğünde yakaladığı orkinos cinsi balığı dükkanının girişine astı. Balığı gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Beştepe, "Kozan'a ilk kez orkinos balığı getirdik. Bir insan boyunda. Görenler inanmıyor maket sanıyorlar. Çok kişi geldi fotoğraf çektirdi" diye konuştu.

Vatandaşlar balığın çok büyük olduğu için dikkat çektiğini ifade ederek, Kozan'da ilk kez böyle bir balıkla karşılaştıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Genel
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