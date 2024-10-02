Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tıp ve Adalet Sistemi Vurgusu

Bakan Tunç: "Adaletin tecellisi noktasında 25 bin hakim ve savcımız kılıkırkyararak titiz bir çalışma gerçekleştiriyor"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Saraylardan bahsediyorsunuz, binalardan bahsediyorsunuz, içerisinde adalet var mı?" gibi birtakım dezenformasyon ve algı çalışması yürütüldüğünü söyleyerek "Bu mekanlarda, adliye saraylarında adaletin tecellisi noktasında 25 bin hakim ve savcımız kılı kırk yararak titiz bir çalışma gerçekleştiriyor" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Tunç, yapılan yeni adliye binalarına yönelik eleştiriler olduğunu bu binalarda adalet kalmadığına yönelik eleştirilerle yapılan hizmetlere gölge düşürülmeye çalışıldığını, bu eleştirilerin adalet sistemine ve devletin kedisine zarar verdiğini söyledi.

"Adaletin hakkı ile tecelli edilebilmesi için Adli Tıp'a ihtiyaç var"

Adli Tıp Kurumu'nun öneminden bahseden Adalet Bakanı Tunç, "Konumuz Adli Tıp, Adli Tıp'ın hizmet verdiği de Adalet. Adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, delillerin ortaya çıkartılması, değerlendirilmesi ve yargının hizmetine sunulması. Adaletin hakkı ile tecelli edilebilmesi için Adli Tıp'a ihtiyaç var, bilirkişilik kurumuna ihtiyaç var. Bu anlamda Adli Tıp'ımız, yargı teşkilatımızın çok önemli bir bağımsız ve tarafsız bilirkişilik kurumu. Bu anlamda adaletin tecellisi noktasında özellikle bugüne kadar adli tıp alanında hizmet veren hem yaşayanlara teşekkür ediyoruz, ahirete intikal edenler var onlara da Allahtan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

"Adaletin tecellisi noktasında 25 bin hakim ve savcımız kılı kırk yararak titiz bir çalışma gerçekleştiriyor"

Adliyelerin adaletin vakarına yakışır olması gerektiğini söyleyen Bakan Tunç, "Bu anlamda ülkemiz çok önemli mesafeler katetti. 78 müstakil adalet binamız vardı 2002'de, bugün itibarıyla 366'ya yükselttik. Metrekare olarak baktığımızda da 500 bin metrekareden bugün 6 milyon metrekareye ulaştı. Sadece Ankara Adalet Sarayı 700 bin metrekarenin üzerinde bir mekana sahip olacak. Dolayısıyla fiziki mekanların kapasitesinin attırılması konusunda kıyaslanmayacak derecede ilerleme sağlandı. Hepimiz bu mesleğin içerisinden geliyoruz. Avukatlık yapığımız yıllarda o adliye binalarının içerisinde bulunduğu durum, kiralık binalar, merdiven altı yapılan duruşmalarda, o kısıtlı, teknolojinin olmadığı imkanlardan bugün çok daha değerli noktalara geldik. Biz bunları ifade ederken 'siz saraylardan bahsediyorsunuz, binalardan bahsediyorsunuz, içerisinde adalet var mı?' gibi birtakım dezenformasyon ve algı çalışması da gerçekleşiyor. Bu mekanlarda, adliye saraylarında adaletin tecellisi noktasında 25 bin hakim ve savcımız kılı kırk yararak titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Tabi ki ilk derecesi, istinafı ve temyizi gibi üç dereceli bir sisteme sahibiz. İlk derecenin vermiş olduğu bir karar hatalı da olabiliyor. Zaten istinaf, temyiz süreçleri bunun için var. İstisnai de olsa bu tür kararlar ortaya çıktığında hemen sosyal medyada ya da basında bir dezenformasyona, yargıyı yıpratmaya yönelik bir algı çalışmasına giriliyor. Bunu yapmamak lazım. Bu yargıyı yıpratan, adaletin yıpranmasına, devletin temelinin yıpranmasına neden olan bir husus" diye konuştu.

"2 yıl içerisinde tamamlanıp hizmete açılacak"

Temeli atılan Adli Tıp Grup Başkanlığı hakkında da bilgi veren Bakan Tunç, "17 Kasım 2023 tarihinde sözleşmesi yapıldı. 1 Aralık 2023 tarihinde de yer teslimi yapılmıştı. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlanıp hizmete açılacak. Binamız 43 bin 695 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak. İçerisinde Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Morg, İhtisas, Kimya Biyoloji, Trafik, Fizik ve Adli Bilişim İhtisas Daireleri yer alacak. Bodrum+zemim+4 kattan oluşacak. Ayrıca 379 araç kapasiteli otoparka da sahip olacak. Adli Tıp Binası içerisinde teknolojinin imkanlarını, tüm cihazları barındıracak" dedi.