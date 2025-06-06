Acemi Kasaplar Kurban Bayramı'nda Acil Servislere Akın Etti

Kayseri'de acemi kasaplar soluğu acil serviste aldı

KAYSERİ - Kayseri'de kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı.

Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere geldi.

Bıçakla elini ve ayağını yaralayan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.