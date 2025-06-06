Acemi Kasaplar Kurban Bayramı'nda Acil Servislere Akın Etti
Kayseri'de Kurban Bayramı'nı kutlamak isteyen acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak acil servislere başvurdu. Bıçakla yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'de acemi kasaplar soluğu acil serviste aldı
KAYSERİ - Kayseri'de kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı.
Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere geldi.
Bıçakla elini ve ayağını yaralayan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.