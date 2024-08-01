ABD ile Rusya, Ankara'da casus takası gerçekleştiriyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'da yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Ankara'da ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirdi. Takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesinin sağlandığı öğrenildi.

Tarihe geçen operasyonda MİT imzası

Bu operasyon son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Operasyonun diyalog kanallarının kurulmasını MİT'in sağladığı, istihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te tarafların Türkiye'de bir araya geldiği öğrenildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldığı ve MİT'in müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürüttüğü belirtildi.

Takasa tüm tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler konu oldu. Bu kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovıch ile ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimlerin yer aldığı ifade edildi.

Takas operasyonunu MİT yönetti

Ankara'da 7 ayrı ülke arasındaki takas operasyonu müzakere süreci, en başından takasların gerçekleştirildiği son ana kadar MİT tarafından yönetildi. Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından sağlanırken, yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyonun da MİT üzerinden sağlandığı aktarıldı. Bu çerçevede takasın gerçekleştiği Ankara'da da rehinelerin değiş-tokuşunun MİT'in kontrolünde yapıldığı belirtildi. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamının MİT personeli gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildiği ifade edildi. Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatları ile yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçaklarının dönüşü de yine MİT'in onayı ile gerçekleştirildi.

MİT, ülkeler arasındaki diyalogda kilit rol üstleniyor

Dünya genelinde gerginliğin tırmandığı bu dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya devam ettiği vurgulandı. Ülkeler arasındaki her türlü sorunda diyalog kanallarının sonuna kadar açık tutulması yönünde çağrılarını sürdüren Türkiye ve Milli İstihbaratı Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve arabuluculuk faaliyetleri gerçekleştirme yönünde adımlar atıyor. MİT, istihbarat diplomasisi başta olmak üzere tüm istihbarat araçlarını kullanarak, uluslararası alanda çatışmaların çözümüne katkı sağlıyor. - ANKARA