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9 Günlük Tatilin Ardından İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 78

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İstanbul'da 9 günlük bayram ve ara tatilin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak kaydedildi. Okulların açılması ve yağışlı hava koşulları trafikte artışa neden oldu.

9 günlük tatil bitti, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78 oldu

İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük bayram ve ara tatilin bitmesinin ardından sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 9 günlük bayram ve ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen tatilin ardından bugün ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yağmur da trafik yoğunluğunu artırdı. İBB verilerine göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.00 sıralarında yüzde 78 olarak ölçüldü.

9 Günlük Tatilin Ardından İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 78
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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