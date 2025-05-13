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28 şehit veren Aykut ailesi: "Terörsüz Türkiye için minnettarız"

28 şehit veren Aykut ailesi:
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28 şehit veren Aykut ailesi: "Terörsüz Türkiye için minnettarız" Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kundaktaki bebek dahil 28 masum sivilin katledildiği elim olayda yakınlarını kaybeden Aykut ailesi, devletin terörle mücadelede ulaştığı başarıya dikkat...

28 şehit veren Aykut ailesi: "Terörsüz Türkiye için minnettarız"

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kundaktaki bebek dahil 28 masum sivilin katledildiği elim olayda yakınlarını kaybeden Aykut ailesi, devletin terörle mücadelede ulaştığı başarıya dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarını iletti.

1989 yılında yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen katliamda, terör örgütünün hedef aldığı Aykut ailesinden 28 kişi hayatını kaybetmiş, bölge derin bir acıya gömülmüştü. Kundaktaki bebeğin de aralarında olduğu bu vahşet, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını perçinleyen olaylardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Aile adına açıklama yapan Halil Aykut, "Devletimizin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle attığı tarihi adımlar sayesinde artık gözümüz arkada kalmıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliği ve Bahçeli'nin milli duruşu, terör belasını bertaraf etmede çok kritik bir rol oynadı. Bizler, şehitlerimizin aziz hatırası adına onlara minnettarız" ifadelerini kullandı.

Aykut, son dönemde terör örgütüne yönelik askeri ve diplomatik operasyonların başarısına vurgu yaparak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Siyasi irade, milletimizin desteğiyle terörü kökünden temizliyor. Bu süreçte her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne de müteşekkiriz. Artık yeni nesillerimiz, bu topraklarda huzurla büyüsün. Terörün gölgesi bir daha asla Doğu ve Güneydoğu'yu karartmasın" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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