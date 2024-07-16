15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sabah Namazı Buluşması" programına katıldı. Başkan Erbaş 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

15 Temmuz FETÖ darbesinin 8'inci yılında Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazının ardından tesbihat gerçekleştirildi. Programda konuşan Başkan Erbaş, "Bu sabahın bir anlamı var. Bundan sekiz sene önce bu saatlerde kardeşlerimiz devletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı işgalden, darbeden kurtarmak için canlarını feda ettiler. 252 kardeşimiz şehit oldu. Allah şehitliklerini mübarek eylesin inşallah. Şimdi onlar için ve bütün şehitlerimizin dua edeceğiz" dedi.

15 Temmuz'un bir kurtuluş mücadelesi olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, "Aziz kardeşlerim bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuş topraklardır. Bedir'den Malazgirt'e Çanakkale'den Milli Mücadeleye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a ve 15 Temmuz'dan günümüze kadar o kadar çok şehitler verdik ki. İşte en son örneği 15 Temmuz bir kurtuluş mücadelesidir. Vatan için hep birlikte kurtuluş mücadelesi verdik" ifadelerine yer verdi.

Programda, terörle mücadele ederken şehit olan güvenlik güçlerine de dua edileceğine belirten Erbaş, "Millet olarak teröristlerle mücadele ediyoruz. Şanlı ordumuz, güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ya da ötesinde milletimizi korumak için mücadele ederken şehit olan askerlerimiz var, polislerimiz var, güvenlik güçlerimiz var. Hepsi dua edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından dua edildi. Duanın ardından ise cami avlusunda çorba dağıtıldı.