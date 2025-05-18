12 Yaşındaki Öğrenci, Heimlich Manevrası ile Arkadaşının Hayatini Kurtardı

12 Yaşındaki Öğrenci, Heimlich Manevrası ile Arkadaşının Hayatini Kurtardı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Nimet Alaattin Ortaokulu öğrencisi Efe Kaan Erim, boğazına cips kaçan sınıf arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtardı. Olay sonrası Erim'in hızlı müdahalesi ve duyarlılığı takdir edildi.

12 yaşındaki öğrenci aynı yaştaki sınıf arkadaşının hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı

Boğazına cips kaçan sınıf arkadaşına heç düşünmeden müdahale etti

Efe Kaan Erim : "Heimlich manevrasını öğretmenlerimden öğrendim"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Nimet Alaattin Ortaokulu öğrencisi Efe Kaan Erim, okul arasında sokakta yediği cips boğazına kaçan sınıf arkadaşını görünce heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının hayatını kurtardı.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesinde bulunan Nimet Alaattin Ortaokulu çevresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, arkadaş grubuyla birlikte okul arasını değerlendiren 7. sınıf öğrencisi Arda, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden sınıf arkadaşı Efe Kaan Erim,vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı. Arda'nın boğazına kaçan cipsin dışarı çıkmasıyla nefesi normale döndü. O anları gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Erim'in müdahalesi takdir topladı. Olay sonrası okul yönetimi, öğrenciyi duyarlılığı ve hızlı müdahalesinden dolayı tebrik etti.

Boğazına cips kaçan arkadaşını Heimlich manevrası ile hayatını kurtaran Efe Kaan Erim " Biz öğle arasında arkadaşlarımla marketin önünde yemek yiyorduk. Benim arkadaşımın boğazına cips kaçtı. Nefes alamadığını görünce yanına gittim ve Heimlich manevrası uyguladım. Boğazında kalan cips çıktı. Nefes almaya başladı. Gözleri dolmuştu. Arkadaşım Ardayı Heimlich manevrası ile kurtardığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Oğlunun bu örnek davranışından dolayı gurur duyduğunu aktaran anne Dilek Yaşar ise "Heimlich hareketi yaparak arkadaşının hayatını kurtardı. Eve geldiğinde bu olayı bize aktardı. Biz ciddi bir olay olduğunu düşünmedik. Videoları izlerken gözlerimiz doldu. Oğlumuzun bu kadar bilinçli olduğunun farkında değildik. Bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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