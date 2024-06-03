1 tonluk 'Paşa' alıcısını bekliyor

1 tonluk 'Paşa' alıcısını bekliyor
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1 tonluk 'Paşa' alıcısını bekliyor
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Çorum'un Alaca ilçesinde sahibi tarafından özel olarak bakılan 'Paşa' adı verilen kurbanlık tosun alıcısını bekliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık piyasası da hareketlenmeye başladı.

1 tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde sahibi tarafından özel olarak bakılan "Paşa" adı verilen kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Çorum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık piyasası da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde besicilik yapan Garip Kaya, üç yıldır büyük bir titizlikle beslediği 1 tonluk kurbanlık tosun Paşa'yı satışa çıkardı. Son bir yıldır ahırda özel olarak beslediği tosunun 1 tona ulaştığını belirten Kaya, "Paşa"yı kilosunu dikkate alarak belirleyeceği fiyattan satacağını söyledi.

"Yetiştirdiğimiz hayvanlar ailenin bir ferdi"

3 kuşaktır hayvancılık yaptıklarını dile getiren Kaya, "Bütün üreticilerimize hayırlı bol kazançlar dilerim. Hayvancılık sevmeden yapılmaz. Çünkü bir hayvanı, kurbanlığı üç yaşına kadar besliyorsunuz. Severseniz bu işi yaparsınız. Hayvancılığı sevenler yapsın. Sevmeden yapılırsa ne para kazanabilirsiniz ne de istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Bizim için yetiştirdiğimiz hayvanlar ailenin bir ferdi" dedi.

"Paşa, çiftliğimizin gözdesi"

"Paşa" adını verdiği kurbanlığın 3 yaşında olduğunu belirten Kaya, "Kurbanlığımız üç yaşında. Bir yıl anne sütü beslendi. Vücut gelişimi için de bir yılda merada otladı. Son bir yıldır da ahırda besi yapılıyor. Kurbanlığımızı biraz yonca, sanayi yemi ve arpa ezmesi ile besledik. Çiftliğimizin güzidesi olduğu için çocuklar da biraz daha fazla ilgi gösteriyor. Kurbanlığımız 1 ton ağırlığında. Bu ağırlık da az değil. 1 tonluk bir kurbanlık yetiştirmek de kolay değil. Sosyal medyada falan görüyoruz, 'benim danam şu kiloda' diye paylaşımlar yapılıyor. Tartı burada, kurbanlığımız 1 ton" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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