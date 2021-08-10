Genel temizlik çalışmaları devam ediyor
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Genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Genel temizlik çalışmaları devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Erzincan Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler mahalle mahalle yaptığı çalışmalarda, yolları ve kaldırımları titizlik ile temizliyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerdeki genel temizlik çalışmaları kapsamında kaldırımlardaki yabani otlar kesilirken yaya süpürge ekiplerinin yanı sıra vakumlu temizleme aracı ile cadde ve sokaklar süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesi ve Kırklar Caddesinde çalışmalarına devam ediyor.

Şehir genelinde çöp kovaları temizleniyor

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kötü koku ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla şehir genelinde sokak ve caddelerde çöp kovalarını düzenli olarak temizleniyor.

Şehir genelinde çöp kovaları ve konuldukları alanları temizleyerek hijyenik hale getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kötü koku ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla düzenli olarak çöp kovalarını yıkıyor.

Kaynak: Habermetre

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