Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Hıdırellez Caddesi ve Otogarı Gezdi
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Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Hıdırellez Caddesi ve Otogarı Gezdi

Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Hıdırellez Caddesi ve Otogarı Gezdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yeni asfaltlanan Hıdırellez Caddesi ve açılışa hazırlanan şehirlerarası otobüs terminalini gezdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yeni asfaltlanan Hıdırellez Caddesi ve açılışa hazırlanan şehirlerarası otobüs terminalini gezdi.

Büyükşehir Belediyesi, kentteki yol çalışmaları ve diğer alanlardaki yatırımlarını bir bir tamamlayarak, vatandaşların hizmetine açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta asfalt sökümü yapılarak yeniden asfaltlanan Hıdırellez Caddesi trafiğe yeniden açıldı. Caddeyi Gezen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, beraberinde Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan ve Doç. Dr. Ali Özvan ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hıdırellez Caddesi- Otogar Bağlantı yollarını da gezen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve beraberindekiler daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminaline geçti. Burada yapımı tamamlanan sosyal tesis binasını ve diğer eklentileri gezen Çelikel, tesisin biran önce hizmete açılması talimatını verdi.

Bir süre otogarı gezerek, esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Genel Sekreter Çelikel daha sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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