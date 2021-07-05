Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Büyükşehir Hizmet Binalarını Gezdi
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Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Büyükşehir Hizmet Binalarını Gezdi

Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Büyükşehir Hizmet Binalarını Gezdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan hizmet noktalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan hizmet noktalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve ilgili şube müdürleri ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Aşevini ziyaret eden Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel burada yürütülen çalışmaları inceledi. Büyükşehir Belediyesi olarak buradan çıkan yemeklerin her türlü hijyen koşullarından geçerek halka ulaştırıldığının altını çizen Genel Sekreter Çelikel, çalışanlara alınan tedbirlerden ötürü teşekkür etti.

Daha sonra Sıhke Caddesinde beş yıldızlı otel konforunda olan Büyükşehir Belediyesi Refakatçi misafirhanesine geçen Genel Sekreter Çelikel, yetkililerden bilgi aldı. Hasta yakınlarından da memnuniyetlerini soran Çelikel ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet binasına geldi. Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan dikiş, nakış, el sanatları, spor ve kuaförlük gibi kursları inceleyen Çelikel, kursiyerlerle sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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