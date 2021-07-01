Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte bulunan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte bulunan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Kocaeli Dostluk parkında gerçekleşen buluşmada kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile görüşüp sohbet eden Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çelikel, basının önemine değinerek tüm çalışan basın mensuplarına kolaylıklar diledi.

Çelikel konuşmasını şöyle sürdürdü; "Geçmişte 3 yıl kadar bir süre Muradiye ilçemizde Kaymakamlık görevinde bulundum. Van'ı biliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Tekrar ilimize döndüğümüzde büyük bir muhabbetle karşılandık. Bizde bu samimiyet ve hoşgörüye karşı mahcup olmamak için gecemizi gündüzümüze katıp şehrimize değer katmaya, bu şehri daha yaşanabilir hale getirmeye yönelik çaba ve gayret içerisinde olacağız. Bu hizmetleri yaparken basınımızın da bizimle olması çok önemli. Kendimizi ifade edebilme, hizmetlerimizi anlatabilme açısında basının önemi çok büyük. Bizlerde ara ara bu sohbetleri yaparak, hem sizleri dinleyip hem de hizmetlerimizi anlatmak isteriz. Şehrimizde güzel şeyler yapacağız, yapmaya da başladık. Kısa orta ve uzun vadede planlarımız var. Hayırlısıyla bunları yavaş yavaş vücuda getirdiğimizde hep birlikte şehrimize değer kattığını göreceğiz. Yapıcı anlamda, iftira niteliği taşımayan her eleştiriyi başımızın üstünde yeri var. Dikkate alacağız" dedi.

Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'in konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. Buluşma çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre