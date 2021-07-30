Genel Sekreteri Bayrakçı, muhtarların sorunlarını dinledi
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Genel Sekreteri Bayrakçı, muhtarların sorunlarını dinledi

Genel Sekreteri Bayrakçı, muhtarların sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Özel İdaresi Sekreteri Seda Bayrakçı Bilecik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, muhtarların sorunlarını dinledi.

Bilecik İl Özel İdaresi Sekreteri Seda Bayrakçı Bilecik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, muhtarların sorunlarını dinledi.

Bayrakçı ve beraberindeki birim müdürlerini Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar karşıladı. Bayrakçı, Çınar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görüşmede bulunmasının ardından yaptığı açıklamada hizmetlerin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Bayrakçı, "Devlet ile vatandaş arasındaki irtibatın sağlanmasında önemli görevler üstlenen muhtarın talepleri üzerine istişarelerde bulunduk. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi noktasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çınar, Bayrakçı'ya teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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