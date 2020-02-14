Genel Sekreter Uçar 'STK ile işbirliği istişare toplantısına katıldı

14.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:03

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliği İstişare Toplantısı'na katıldı.



Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliği İstişare Toplantısı'na, Türkiye Maarif Vakfı ile iş birliği protokolü imzalayan eğitim, sağlık ve insani yardım gibi alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren 24 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.



Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye Maarif Vakfının tüm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket ettiğini ve kalkınma için küresel ortaklığı gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi.



Kabaktepe, Vakfın evrensel eğitimin gerçekleştirilmesine hizmet ettiğini, insanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri addettiğini belirterek şunları söyledi: "Vakfımız, Anadolu'nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturuyor. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi; eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görüyor. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanıyor. Eğitim-öğretim alanında okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açıyoruz. Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler inşa ediyoruz."



DATÜB ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iki yıl önce imzalanan protokol kapsamında ortak çalışmalar yürüttüklerini bildiren Genel Sekreter Fuat Uçar, "2010 yılından itibaren eğitim alanında çalışmalar yapıyoruz. Bunun en bariz örneği de Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un talebi üzerine 2011 yılında Kazakistan'ın Talgar ilçesinde Cumhurbaşkanımızın talimatı ile lise faaliyete başladı. Türkiye Maarif Vakfı ile yaklaşık iki yıldır ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu beraber çalışma sonrası gerçekten de büyük ilerleme kat ettik. Lisemizde Milli Eğitim Bakanlığından 8 öğretmen de bize destek veriyor. Bunun yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Bursları Programı kapsamında değişik ülkelerden çok sayda yüzlerce Ahıskalı öğrenciyi Türkiye'de burslu şekilde okutuyoruz. Aynı zamanda diğer başarılı öğrencilerimizi de kendi imkanlarımız dahilinde burslandırıyoruz. 75 yıldır sürgün hayatı yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz. 1944'te vatanlarından savrulmuş, Orta Asya'nın farklı bölgelerine dağılmış, oralarda hala kendini tanıtmaya çalışan Türk toplumudur Ahıskalı Türkler. Cumhurbaşkanımızın desteği ile Ahıskalı Türklerin Türkiye'deki sorunlarının çözümü noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



Gürcistan'da Ahıska Devlet Üniversitesi başta olmak üzere Tiflis ve Batum'daki üniversitelerde burslandırma projesi kapsamında 60'a yakın öğrenci okuttuklarını kaydeden Uçar, "Bu yıl ilk mezunlarımız olacak inşallah. Gürcistan da bizim için çok önemlidir. Maarif Vakfı'nın eğitim konusunda hakikaten bu boşluğu doldurması ve yurt dışındaki çalışmalarda eğitime bu kadar hizmet vermesi bizim için gurur vericidir. DATÜB'ün, Ahıskalıların toplum halde yaşadıkları 9 ülkede temsilciliklerimiz mevcuttur. Maarif Vakfı ile Kazakistan'da olduğu gibi diğer ülkelerdeki temsilciliklerimiz aracılığıyla orada yaşayan Ahıskalılar ile de işbirliği yapabiliriz. Buna destek olarak YÖS sınavlarını yurtdışında birlikte ortaklaşa şekilde düzenleye biliriz. Temsilciliklerimizin bulundukları ülkelerde bizim binlerle öğrencilerimiz vardır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA