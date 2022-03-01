Genel Sekreter Koyak: " Köylerde 1 yılda 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 1 yılda İl Özel İdarenin mobil hayvan kısırlaştırma ve bakım aracıyla köylerde yaşayan 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımının yapıldığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, " Sahipsiz köpeklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi, insan ve çevre sağlığının korunması için Valimiz Ali Çelik'in önerisiyle Kütahya İl Özel İdaresi tarafından kırsalda yaşayan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için bir yıl önce ekip kuruldu ve Mobil Hayvan Kısırlaştırma Aracı hizmete sunuldu. 1 yılda mobil hayvan kısırlaştırma ve bakım aracıyla köylerde yaşayan 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel