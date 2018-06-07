Genel Sekreter Kaya'dan Köy Ziyaretleri

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Koyulhisar ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Koyulhisar Kaymakamı Mücahit Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaya, daha sonra Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma, Yenice, Sayderesi Mezrası, Gümüşlü, Aksu ve Ballıca köylerinde incelemelerde bulundu.

Köylerde yürütülen parke, menfez, yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını da inceleyen Kaya, köy muhtarlarından bölgedeki eksikler ve bölge için yapılmasını istedikleri hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kaya ve beraberindekiler Koyulhisar Aksu Ortaokulunu da ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaya'ya ziyaretlerinde Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Koyulhisar İlçe Özel İdare Müdürü Hacı Karakullukçu, Koyulhisar İlçe Genel Meclisi üyeleri Zeynel Yayla ve Vedat Canan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner ve ilgili teknik personel eşlik etti.