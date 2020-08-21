Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM'de incelemelerde bulundu
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Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM'de incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, inşasına hızla devam edilen ve Gebze Bölgesi için modern bir spor tesisi olacak olan GEBZESEM'de incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM'de incelemelerde bulundu
21.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşa çalışmaları devam eden projeleri titizlikle takip ediyor. Genel Sekreter Gündoğdu, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'ndeki (GEBZESEM) çalışmaları yerinde inceledi.

"GEBZESEM HIZLA İNŞA EDİLİYOR"

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesinde yapımına devam edilen GEBZESEM projesini, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile birlikte inceledi. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Gündoğdu, "GEBZESEM projemiz ile bu bölgemizdeki insanlarımız modern bir tesiste spor yapabilecek. Çalışmalar şuanda proje takvimine göre normalde olmamız gereken noktadan daha ilerde. Buradaki inşa çalışmamız hızla ilerliyor" şeklinde konuştu. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı teknik ekipleri inceleme sırasında Genel Sekreter Gündoğdu'ya proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

15 BİN METREKARE ALAN ÜSTÜNDE

Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde yapılan GEBZESEM, toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanına sahip. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.

ÇOCUK BAKIM ALANI

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

138 ARAÇLIK OTOPARK

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezin ayrıca 138 araçlık bir de açık otopark yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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