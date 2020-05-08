Genel Sekreter Gündoğdu, Darıca'daki projeleri masaya yatırdı

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Darıca'daki yapılacak projeleri gözden geçirmek üzere Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca ilçesinde hayata geçirilecek projeleri görüşmek için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile bir araya geldi. Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli genelinde vatandaşların refahı için hizmetlerin süreceğinin altın çizdi.

DARICA'DAKİ PROJELER

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, Kocaeli'deki tüm ilçelerde vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri de gerçekleştirmeyi ihmal etmiyor. Genel Sekreter Gündoğdu bu doğrultuda Darıca ilçesinde yapılacak çalışmaları gözden geçirmek üzere Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay da hazır bulundu.

VATANDAŞLARIN REFAHI VE HUZURU İÇİN

Toplantıda Darıca'daki önümüzdeki dönem içinde vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri ayrıntıları ile görüşen Genel Sekreter Gündoğdu, hayata geçirilecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti. Gündoğdu bu noktada Darıca Belediye Başkanı ile projelerin son durumunu değerlendirdiklerini kaydederek, vatandaşların kent genelinde daha huzurlu, refah ve mutlu yaşamaları için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler