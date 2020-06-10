Genel Sekreter Gündoğdu, Başiskele'de ki projeleri gözden geçirdi
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Genel Sekreter Gündoğdu, Başiskele'de ki projeleri gözden geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başiskele ilçesinde hayata geçirilecek projeleri görüşmek için Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya geldi.

Genel Sekreter Gündoğdu, Başiskele'de ki projeleri gözden geçirdi
10.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başiskele ilçesinde hayata geçirilecek projeleri görüşmek için Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koro navirüs ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, Kocaeli'deki tüm ilçelerde vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri de gerçekleştirmeyi ihmal etmiyor. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, bu doğrultuda Başiskele ilçesinde yapılacak çalışmaları gözden geçirmek üzere Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya geldi. İlçe Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay da hazır bulundu.

Toplantıda önümüzdeki dönem içinde Başiskele'de yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri ayrıntıları ile görüşen Genel Sekreter Gündoğdu, hayata geçirilecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti. Kocaeli genelinde vatandaşların refahı için hizmetlerin süreceğinin altını da çizen Genel Sekreter Gündoğdu, toplantı sonunda Başkan Özlü ile birlikte Başiskele'de yapılan projeleri gezdi. Gezi sırasında Gündoğdu, esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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