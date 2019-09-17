Genel Sekreter Duruk, kayak merkezindeki çalışmaları inceledi

Genel Sekreter Duruk, kayak merkezindeki çalışmaları inceledi

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, 3 bin 600 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

17.09.2019 15:50
Genel Sekreter Duruk, kayak merkezindeki çalışmaları inceledi

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, 3 bin 600 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine gelen Duruk, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Devam eden pist çalışmalarını da inceleyen Duruk, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak merkezin kış mevsiminde kayakseverlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Kaynak: AA
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