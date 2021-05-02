Genel Sekreter Çelikel, Özalp ve Saray'daki yatırımları inceledi
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Genel Sekreter Çelikel, Özalp ve Saray'daki yatırımları inceledi

Genel Sekreter Çelikel, Özalp ve Saray'daki yatırımları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Özalp ve Saray ilçelerinde büyükşehir belediyesinin yatırımlarını inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Özalp ve Saray ilçelerinde büyükşehir belediyesinin yatırımlarını inceledi.

Kısa süre önce Van Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreterliğine atanan Mehmet Fatih Çelikel, Özalp ve Saray ilçelerinde incelemelerde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesince iki ilçede yapılması planlanan projeler ve yatırımlarıyla ilgili incelemelerde bulunan Genel Sekreter Çelikel'e Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan, Doç. Dr. Ali Özvan da eşlik etti.

İlk olarak Saray ilçesindeki yatırımlar ile ilgili incelemelerde bulunan Çelikel, buradan Özalp'e geçerek iki ilçenin çöp sorununu ortadan kaldıran Özalp'in Aşağı Mollahasan Mahallesi'ndeki katı atık aktarma istasyonunu gezdi. Tesisde bir süre incelemelerde bulunan Çelikel ve beraberindekiler Van-Özalp karayolunu üzerinde bulunan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisine geçti. Tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çelikel, yetkililerden enerji üretim tesisi ile ilgili genel bilgileri aldıktan sonra buradan ayrıldı. - VAN

Genel Sekreter Çelikel, Özalp ve Saray'daki yatırımları inceledi
Genel Sekreter Çelikel, Özalp ve Saray'daki yatırımları inceledi
Genel Sekreter Çelikel, Özalp ve Saray'daki yatırımları inceledi
Genel Sekreter Çelikel, Özalp ve Saray'daki yatırımları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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