Genel Sekreter Çelikel kreş ve gündüz bakımevini gezdi - Haberler
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Genel Sekreter Çelikel kreş ve gündüz bakımevini gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Genel Sekreter Çelikel kreş ve gündüz bakımevini gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, belediyeye bağlı kreş ve gündüz bakımevinin yeni binasında incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, belediyeye bağlı kreş ve gündüz bakımevinin yeni binasında incelemelerde bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan Fidanlık Parkı'nda açılan 4 derslikli 48 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi eğitim sezonuna başladı. Eğitimin başlamasıyla kreşe gelen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ekrem Tanış ile sınıflarda çocuklarla vakit geçirdi. Öğretmenlerle de sohbet eden Genel Sekreter Çelikel, bina hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

Sınıfların yanı sıra özel kreş standartlarındaki sinema, satranç, drama, oyun ve uyku odalarını da gezen Çelikel, daha sonra Fidanlık Sahil yolunda devam eden çalışmaları inceledi. - VAN

Genel Sekreter Çelikel kreş ve gündüz bakımevini gezdi

Genel Sekreter Çelikel kreş ve gündüz bakımevini gezdi

Genel Sekreter Çelikel kreş ve gündüz bakımevini gezdi

Genel Sekreter Çelikel kreş ve gündüz bakımevini gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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