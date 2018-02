Genel Sekreter Bayram: "Gençlerimize Sahip Çıkıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nda görev yapan personelle bir araya geldi.

Haftanın bir günü farklı daire başkanlıklarının çalışanlarıyla bir araya gelen Genel Sekreter Bayram'ın yanı sıra toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, Şube Müdürleri ve çalışanlar katıldı. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın bir çok projesini yakından takip ederek ilgilendiğini ifade eden Genel Sekreter Bayram, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Genel Sekreter Bayram, "Sürekli nüfusu artan bir kentteyiz. Sürekli hizmet bekleyen bir kent var. Sahada yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal belediyeciliğin getirilerini de halkımıza sunmamız gerekiyor. Bu nedenle Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın yaptığı işlere çok önem veriyoruz. Birebir yapılan tüm projeleri yakinen takip ediyorum. Yaptığınız projeler sadece burada bizim gözümüzde değil, Bakanlıklar düzeyinde de takip ediliyor. ve Türkiye'ye yayılıyor. Yaptığınız işleri sakın hafife almayın. Önemli işler icra ediyorsunuz" dedi.

Büyükşehirlerde gençliğin kötü alışkanlıkların pençesinde olduğunu ifade eden Genel Sekreter Bayram, "Emniyetle bir araya geldiğimizde uyuşturucu olayının artığından bahsediliyor. Bu nesil gençlik bizi geleceğe götürecek. Eğer bu tür hastalıklı bir nesil olursa, sonumuz nereye gidecek. O yüzden Gençlik ekibimize bu konuda çok işler düşüyor. Siz burada belirli değerleri veremezseniz, müptelanın pençesinden kurtulamaz ve çocuklardan o gelecekten hiçbir şey bekleyemeyiz. Gençler ve çocuklarla ilgilenmek bizim asli görevimiz" şeklinde konuştu.

Sporun önemine de değinen Bayram, "Bir olimpiyat şampiyonu çıkardığınızda ülkenizin en güzel reklamını yapıyorsunuz. Kağıtspor gibi bırakın Türkiye'yi Dünya'ya mal olmuş, bünyesinde şampiyon sporcular çıkarmış efsane bir kulübümüz bulunuyor. Alt yapısından yeni şampiyonlar çıkarıyor. Sporda bizim için çok önemli. Tesisler yapıyoruz. Sahalar yapıyoruz. Bunları yapmak elbette çok önemli. Ama gençlerimize verdiğimiz değerler eğitimi kadar spor yapmaya spora teşvik etmemizde çok önemli. Haydi Anneler Spora projesiyle kadınlarımızı, evlerinden çıkarak sağlık bireyler olmalarına öncü oluyoruz. Bugün Klavuz Gençlik projesi kapsamında bilgi evlerimiz, Akademi Lise, projelerimiz Türkiye'de parmakla gösteriliyor. Birçok Belediye bu projeleri gelerek bizden alıp, kendi illerinde uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Diriliş kampından da bahseden Genel Sekreter İlhan Bayram, "Kamplarımızda verdiğimiz eğitimlerimizden sadece Kocaeli değil il dışındanda artık gelerek burada eğitim alıyorlar. Her zaman söylüyorum, biz çok şanslıyız. Sporu seven, sporla iç içe olan, gençliği seven ve gençlerle her zaman birlikte olan bir başkanımız var. Onu verdiği direktiflerle biz gençlik ve spor konusunda alabildiğine yürüdük ve yürümeye de davam ediyoruz. Bir kez daha vurguluyorum. Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi çalışanlarımıza özverili performanslarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ