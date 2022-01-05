Genel Sekreter Bayrakçı senenin ilk toplantısını gerçekleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genel Sekreter Bayrakçı senenin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Genel Sekreter Bayrakçı senenin ilk toplantısını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, birim müdürleriyle senenin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, birim müdürleriyle senenin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Genel Sekreter Bayrakçı toplantıda birimler arası iletişimin öneminde değindi.

Bilecik il Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2022 yılı ilk toplantısını, birim müdürlerinin katılımıyla İl Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. 'Yeni hizmet yılının ülkemize ilimize ve idaremize hayırlar getirmesi temennileri' sözlerine başlayan Genel Sekreter Seda Bayrakçı, "Özverili, sorumluluk bilinci yüksek ve çözüm odaklı yaklaşım ile başarılı olduğuna inandığımız bir hizmet yılını geride bıraktık. 2022 yılında hizmet birimlerimizce performans programımızda yer alan öncelikli yatırımları hep birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanarak birimler arası iletişimin etkileşime dayalı yürütülmesinin önemini vurguladı.

Birim Müdürleri 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar üzerine yaptıkları kısa bir değerlendirmenin ardından, 2022 yılı için konulan hedefler ile yeni yıla dair dilek ve temennilerini sunmalarıyla toplantı tamamlandı. - BİLECİK

Genel Sekreter Bayrakçı senenin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Elektrik telleriyle çevrili kovanları parçalayan ayının yaptığı hayrete düşürdü! Cereyana kapılmamak için toprağı kazmış

Elektrik telleriyle çevrili kovanları parçalayan ayının yaptığı hayrete düşürdü! Cereyana kapılmamak için toprağı kazmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title