Genel Sekreter Bayrakçı'dan kadın çalışanlarla tam destek
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Genel Sekreter Bayrakçı'dan kadın çalışanlarla tam destek

17.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:32
Genel Sekreter Bayrakçı'dan kadın çalışanlarla tam destek

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, kurumun kadın çalışanlarla bir araya gelerek, onlara tam destek verdi.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, kurumun kadın çalışanlarla bir araya gelerek, onlara tam destek verdi.

Genel Sekreter Bayrakçı, Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonundan kurumun kadın çalışanlarla bir araya geldi. Burada kadın çalışanlara dünya da ve Türkiye'de kadının önemine değinerek, "Cesaret, çalışkanlık, üretkenlik gibi kelimelerin anlamlarının daha da büyüdüğü kadının yılın sadece bir günü değil, diğer günlerde de hak ettiği değerle hayatı daha anlamlı kılacak. Buna inancının tam" dedi. - BİLECİK

Genel Sekreter Bayrakçı'dan kadın çalışanlarla tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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