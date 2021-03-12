Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara uyarı
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Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara uyarı

12.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:52
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara uyarı

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlara kolaylık sağlandı.

Bu kapsamda prim borcu olanlara uyarıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mart 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Bugüne kadar gelir testi yaptırmayan veya GSS borcu bulunup ta ödeyemeyen vatandaşlarımız için ise, 7256 sayılı yasa kapsamında Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılmıştır. GSS borçları için vatandaşlarımızın herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Şimdiye kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.???????"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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