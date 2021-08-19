Genel Müdürümüz Sayın Kemal KARAHAN, Ders kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Sayın Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte Ders Aletleri Yapım...

Genel Müdürümüz Sayın Kemal KARAHAN, Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Sayın Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğüne yaptığı ziyarette Kurum Müdürü Fuat KOTAN'dan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.