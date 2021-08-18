Genel Müdürümüz Sayın Kemal KARAHAN 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık çalışmaları kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Destek...

Ülkemizde meydana gelen afetler dolayısıyla eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini ileterek söze başlayan Sayın KARAHAN, okul ve kurumlarımızın eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için gerekli bütün çalışmaların yapılacağını ifade etti.