Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret Etti.
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Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret Etti.

Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğüne yaptığı ziyarette Kurum Müdürü Fuat KOTAN'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla bir araya geldi.

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğüne yaptığı ziyarette Kurum Müdürü Fuat KOTAN'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla bir araya geldi.

Kaynak: Habermetre

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Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret Etti. - Haberler
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