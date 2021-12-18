Genel Müdürümüz İzmir Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Etkileşimli Tahta Destek Noktası'nı ziyaret etti

İZMİR (Habermetre) - Genel Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu, Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Gültekin Kekeçoğlu ve Sistem Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Şamil Demircan ile birlikte mesleki ve teknik anadolu liselerinin "Etkileşimli Tahta Bakım Onarımlarını Gerçekleştirme Projesi" kapsamında 16 Aralık 2021 tarihinde İzmir Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

1. Faz ve 2. Faz Etkileşimli Tahta alımları kapsamında okullara kurulumu yapılan ve garanti süreleri sona eren etkileşimli tahtaların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştı.

Genel Müdürümüz ve beraberindeki heyet, bu protokol kapsamında koordinatör destek noktası olan İzmir Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Etkileşimli Tahta Destek Noktası atölyelerinde öğretmenlerle işleyiş hakkında istişarelerde bulundu. Burada etkileşimli tahtaların bakım onarım süreç, bu sürecin atölyelerde nasıl gerçekleştirildiği ve öğrencilerin sürece nasıl dahil olduğu ile ilgili bilgi alındı.

11 il ve 27 MTAL'de pilot olarak başlayan proje için aralık ayı sonunda yapılacak ek protokolle 2022 yılında proje kapsamındaki il ve okul sayılarının artırılması çalışmalarına devam edilecek.

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