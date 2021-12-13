ÇELTİK, KONYA (Habermetre) - GENEL MÜDÜRÜMÜZ GÜLDAL: ÇELTİKTE ENDİŞEYE GEREK YOK

Çeltikte hasadın henüz tamamlanmadığına dikkat çeken Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, "Bu dönemde arz yönüyle bir endişeye gerek olmadığının altını çizmek isterim. TMO olarak stoklarımızda yeterli ürün mevcut. " dedi.

Türkiye'yi karış karış dolaşarak TMO'nun faaliyetlerini yerinde denetleyen, gittiği bölgede çeşitli temaslar gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL bugün de Edirne ve Tekirdağ ile saha ziyaretlerine devam ediyor. Genel Müdürümüzün bölge ziyaretine, Ticaret Dairesi Başkanımız Çağatay MARAŞ ile Trakya Bölgesi TMO Başmüdürleri refakat ediyor.

Edirne programına, Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Atilla BAYAZIT'ı ziyaret ederek başlayan Genel Müdürümüz, İl Müdürü BAYAZIT ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Buradan Edirne Başmüdürlüğüne geçen Genel Müdürümüz GÜLDAL, personelimiz ile bir araya geldi. TMO'nun un ve yem regülasyon çalışmalarına ilişkin ilk elden bilgiler aldı. Genel Müdürümüz, devam eden çeltik hasadı ve çeltik piyasasına ilişkin de bilgiler alarak değerlendirmelerini personelimiz ile paylaştı.

Programına Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şafak KIRBİÇ, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü Sayın Hakan ÇALEN'i ziyaret ederek devam eden Genel Müdürümüz, gündemde olan ayçiçek ve ayçiçek yağı piyasalarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Birlik yönetimine teşekkür eden Genel Müdürümüz, görüşmenin son derece verimli geçtiğini kaydetti.

Görüşme sonrası Edirne Ticaret Borsası Başkanı Sayın Özay ÖZTÜRK'ü ziyaret eden GÜLDAL, ÖZTÜRK ve ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, pirinç değirmencileri ve pekakendecilerin hazır bulunduğu sektör toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Genel Müdürümüz, Kurum olarak iştigal alanımıza giren ürünlerde ilgili sektörlerle istişareye verdiğimiz öneme dikkat çekti.

TMO'nun Genel Müdürü olarak sürekli sahada olduğunu aktaran GÜLDAL şunları kaydetti: "Kuruluşumuzca yapılan çalışmalarının sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için ben ve ekibim ülkenin dört bir yanında sürekli olarak kontrollere çıkıyoruz. Evvelsi gün yumurta üreticilerimiz ve sanayicilerimizle birlikte Antalya bir araya geldik ve istişarelerde bulunduk. Bugün de burada siz değerli üreticilerimiz ve değirmencilerimizle bunun için birlikteyiz. Burada sizlerle bir araya gelerek görüşlerinizi ve beklentilerinizi dinlemek, toprak Mahsulleri Ofisi'nin politikaları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla toplandık. "

Ülkemizin içinden geçtiği süreç, hemen hemen her gıda ürününde piyasaları hassas hale getirdiğini aktaran GÜLDAL, "Dünyada da aynı sıkıntılar mevcut. Bu durum yalnızca ülkemize özgü değil. Ekonomik çalkantı, iki yıldır üst üste süren pandeminin getirdiği belirsizlik, üstüne iklim koşullarının olumsuz seyretmesi, tüm ülkelerde gıda fiyatlarında hareketlenmeye yol açtı. Özellikle hububat ürünlerinde kuraklık nedeniyle üretim kaybı, bu ürünlerin piyasalarını daha hassas hale getirdi.

Bu nedenle tüketicimizi korumak amacıyla hasat döneminden itibaren hububat stoklarımızı takviye ederek stoklarımızı satışa açtık, hammadde arzında bir kesintiye meydan vermedik. " dedi.

Konuşmasının devamında "Ancak ben burada çeltik ve pirinç açısından ülkemizi şanslı addediyorum. " diyen GÜLDAL, "Gerek 1 milyon ton civarındaki çeltik üretimimiz gerek TMO stokları dikkate alındığında hammadde sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çeltik üretimi zahmetli ve maliyetli bir süreç. Bunun farkındayız. Bu yüzden Eylül ayında yıllık %25'lik bir artışla alım fiyatı açıklayarak üreticilerimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri asgari eşiği belirledik. Hasat döneminde ithalat veya satış yapmadık. Bundan sonraki süreçte üreticilerimiz TMO alım fiyatlarının da üzerinde fiyatlarla ürünlerini pazarlama imkanı buldu. Halen elinde ürün bulunanlar üreticilerimiz de yüksek seviyedeki cari piyasa fiyatlarından ürünlerini pazarlayabilmektedir. " İfadelerini kullandı.

Çeltikte hasadın henüz tamamlandığı bu dönemde arz yönüyle bir endişeye gerek olmadığının altını çizen GÜLDAL, "TMO olarak stoklarımızda yeterli ürün mevcut. Önce üreticilerimizin arzının tamamlanmasını bekledik. Bu ay itibariyle bildiğiniz üzere satışlarımıza başladık. Satışlarımıza devam edeceğiz. Pirinç sofralarımızda bulunan temel gıda ürünlerinden biri. Bu nedenle piyasada arzında bir sorun olmayan bir ürünün fiyat seyrini belirli bir aralıkta korumak hepimizin sosyal sorumluluğu. Çünkü hepimiz aynı zamanda birer tüketiciyiz.

Devletin elinde her türlü imkan mevcuttur. Diğer kamu kurumlarımızla da istişare halinde politikalarımızı yürütüyoruz. Gerekirse ilave tedbirler de alarak hammadde tedarikinde bir kesintiye meydan vermeyeceğiz. " dedi.

Toplantı sonrasında Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP'ı makamında ziyaret eden Genel Müdürümüz, gündemde olan konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunarak TMO'nun un ve yem regülasyon faaliyetlerine ilişkin Vali CANALP'a bilgi verdi.

Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL programına yarın da Tekirdağ temasları ile devam edecek.

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