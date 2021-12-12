GENEL MÜDÜRÜMÜZ GÜLDAL: BESİCİ VE YEM ÜRETİCİLERİMİZE UYGUN FİYATLI YEM SATIŞLARIMIZ DEVAM EDECEK

ANTALYA (Habermetre) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, Antalya'da YUM-BİR tarafından düzenlenen Yumurta Zirvesi'ne katıldı. Yumurta üreticilerinin ve sektör paydaşlarımızın katılım gösterdiği zirvede Genel Müdürümüz GÜLDAL, TMO'nun Yem Regülasyon Çalışması ile ilgili bilgiler vererek "Bir sonraki hasat dönemine kadar, besici ve yem üreticilerimize uygun fiyatlı yem satışlarımız devam edecektir" dedi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin ev sahipliğinde 5. Yumurta Zirvesi 9-12 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. 'Hayatın Özü Yumurta' teması ile düzenlenen etkinlikte yumurta üreticileri ve sektör paydaşları gündemdeki konuları ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus KILIÇ ile birlikte zirveye katılan Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL burada sektör paydaşlarına hitap ederek önemli açıklamalar yaptı. TMO'nun kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanların hammaddeyi uygun fiyatla temin edebilmeleri için Ağustos ayı itibariyle Yem Regülasyon Çalışması başlattığını anımsatan Genel Müdürümüz "Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında toplam 550 bin ton yemlik buğdayı, Kasım ayında ise toplam 331 bin ton mısırı kanatlı hayvan besicilerine satışa açtık. " diye konuştu.

Piyasa istikrarının korunması ve sektörün hammadde tedarikinde sorun yaşamaması için TMO'nun faaliyetlerine devam edeceğinin altını çizen Genel Müdürümüz "Başta tüketicilerimiz olmak üzere et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetlerini azaltmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi olarak yetki ve imkanlarımız dahilinde uygun fiyatlı yem satışlarına bir sonraki hasat dönemine kadar devam edeceğiz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alıyoruz. Üzerimize düşeni yaparak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

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