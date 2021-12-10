GENEL MÜDÜRÜMÜZ ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ VE ÜRETİCİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - AK Parti Antalya Milletvekilleri Sayın İbrahim AYDIN, Sayın Kemal ÇELİK, Manavgat Süt Birliği Başkanı Bilal AY ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurumumuzu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL ile bir araya geldi. Görüşmede gündem maddeleri ve sektörle ilgili konular ele alındı. Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, ziyaretçilerine Toprak Mahsulleri Ofisinin Antalya'daki faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Genel Müdürümüz GÜLDAL, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sayın Milletvekillerimize ve Manavgat Üretici Temsilcilerimize yem regülasyon çalışmamız hakkında bilgi verdik. TMO olarak yetiştiricilerimizi korumak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik hızlı ve etkin tedbirler aldık. TMO et ve süt üreticimizin yanında olmaya devam edecektir. " dedi.

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