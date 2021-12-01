Genel Müdürlüğümüzce Kasım Ayında Çevrim İçi Seminerler Gerçekleştirildi - Haberler
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Genel Müdürlüğümüzce Kasım Ayında Çevrim İçi Seminerler Gerçekleştirildi

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Genel Müdürlüğümüzce Kasım Ayında Çevrim İçi Seminerler Gerçekleştirildi

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan okul müdürleri ve öğretmenler ile fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik 18, 19, 22, 25 ve 30 Kasım tarihlerinde "Kasım Ayı Çevrim İçi Seminerleri" gerçekleştirildi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan okul müdürleri ve öğretmenler ile fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik 18, 19, 22, 25 ve 30 Kasım tarihlerinde "Kasım Ayı Çevrim İçi Seminerleri" gerçekleştirildi. "Münazara Teknikleri", "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi", "Web Uygulama Geliştirme Temelleri", "TÜBİTAK Proje Yarışmaları ve Bilgisayar Bilim Olimpiyatları" ve "Bir İçerik Üretim Aracı Olarak OGM Materyal Kullanımı" konularında çevrim içi eğitim seminerleri yapıldı.

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen çevrim içi eğitim seminerlerini youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

https://www. youtube. com/playlist? list=PLUYa52_9xFS9SAQtLai3WCmjN7L28Mt3s

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