GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN PLANLANAN UZAKTAN HİZMET İÇİ EĞİTİM BUGÜN BAŞLADI

Genel müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen ve altı gün süreyle devam edecek olan hizmet içi eğitim semineri bugün başladı. Seminerin ilk gününde "Kuşaklar Arası İletişim" konusu ele alındı.

Bugün gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerine Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri ile Münazara ve Hitabet Sanatı Derneği Başkanı Yavuz YİĞİT konuşmacı olarak katıldı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan okul müdürleri ve öğretmenler ile fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik planlanan eğitim faaliyetleri "Münazara Teknikleri", "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi", "Web Uygulama Geliştirme Temelleri", "TÜBİTAK Proje Yarışmaları", "Bilgisayar Bilim Olimpiyatları" ve "Bir içerik Üretim Aracı OGM Materyal Tanıtımı ve Kullanımı" konularında uzaktan hizmet içi eğitim seminerlerine 18, 19, 22, 25 ve 30 Kasım tarihlerinde devam edilecek.

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