Genel Müdürlüğümüz Bünyesinde Hazırlanan Öğrencilerin Öğrenme Eksikliklerini Giderici Destek Materyalleri Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşlerine Sunuldu - Haberler
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Genel Müdürlüğümüz Bünyesinde Hazırlanan Öğrencilerin Öğrenme Eksikliklerini Giderici Destek Materyalleri Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşlerine Sunuldu

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Genel Müdürlüğümüz Bünyesinde Hazırlanan Öğrencilerin Öğrenme Eksikliklerini Giderici Destek Materyalleri Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşlerine Sunuldu

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde görevli öğretmenler tarafından Çalışma Defteri adıyla hazırlanan yardımcı kaynaklar öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine sunuldu.

PURSAKLAR, ANKARA (Habermetre) - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde görevli öğretmenler tarafından Çalışma Defteri adıyla hazırlanan yardımcı kaynaklar öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine sunuldu.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 9. 10. 11. ve 12. sınıf düzeylerinde hazırlanan yardımcı kaynaklar içerik niteliklerinin artırılması, öğretmen ve öğrencilerin hazırlanan materyale yönelik görüşlerinin alınması amacıyla yapılan saha çalışması üç okul türünde gerçekleştirildi.

10 Kasım 2021 tarihinde Ankara Pursaklar Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi, Ankara Çubuk Meliha-Hasanali Bostan Fen Lisesi ve Ankara Çubuk Anadolu Lisesi'ne yapılan ziyaretler kapsamında öğretmen ve öğrencilere yardımcı kaynaklara yönelik anket çalışması uygulandı.

Genel Müdürlüğümüz tarafından tüm sınıf seviyelerinde, alan derslerine yönelik olarak her ayın ilk pazartesi günü yayımlanacak olan yardımcı kaynaklara Bakanlığımız

http://yardimcikaynaklar. meb. gov. tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

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