Genel Müdür Yılmaz, Yoğunlaştırılmış Dil Programı Uygulayan İmam Hatip Ortaokulu Yöneticileriyle Bir Araya Geldi
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Genel Müdür Yılmaz, Yoğunlaştırılmış Dil Programı Uygulayan İmam Hatip Ortaokulu Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

Genel Müdür Yılmaz, Yoğunlaştırılmış Dil Programı Uygulayan İmam Hatip Ortaokulu Yöneticileriyle Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yaklaşık 500 okulda İngilizce ve Arapça yoğunlaştırılmış dil programı uygulanıyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yaklaşık 500 okulda İngilizce ve Arapça yoğunlaştırılmış dil programı uygulanıyor. Bu kapsamda İngilizce dilinde program yürüten imam hatip okullarının müdürlerine yönelik düzenlenen 1. grup çevrim içi bilgilendirme toplantısı, Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıya Şube Müdürü Rabia Kılıçkaya ve Ortaokul Koordinatörü Aysun Mete de katıldı.

Toplantıda okul müdürlerine taslak olarak belirlenen uygulama esasları, yabancı dil eğitimindeki öğretim süreçleri ve yapılabilecek alternatif çalışmalar konusunda bilgiler paylaşıldı.

Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz, yürütülecek çalışmanın artık Din Öğretimi Genel Müdürlüğü çatısı altında koordinatörlük sistemi ile devam edeceğini; başvuru, onay süreci ve diğer tüm çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Şube Müdürü Rabia Kılıçkaya da yabancı dil programı uygulayan proje Anadolu imam hatip lisesi çalışmalarından ve işleyişinden bahsederek program dahilindeki okullara örnek çalışmalar sundu.

Yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulayan imam hatip ortaokulları koordinatörü Aysun Mete ise aracı dilsiz eğitimin öneminden söz ederek uygulama esasları ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Toplantıda okul müdürlerinden kendi program çalışmaları ve taslak uygulama esasları hakkında görüşleri alındı.

Kaynak: Habermetre

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Genel Müdür Yılmaz, Yoğunlaştırılmış Dil Programı Uygulayan İmam Hatip Ortaokulu Yöneticileriyle Bir Araya Geldi - Haberler
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