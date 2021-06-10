Genel Müdür Yılmaz, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileriyle Buluştu
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Genel Müdür Yılmaz, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Genel Müdür Yılmaz, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileriyle Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Hasb-i Alem Buluşmaları'na; Ankara Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bahçelievler Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler ile okul yöneticileri katıldı.

Hasb-i Alem Buluşmaları'na; Ankara Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bahçelievler Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler ile okul yöneticileri katıldı.

Moderasyonu Milli Eğitim Uzmanı Cihan Uğur tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen buluşmanın açılış ve selamlama konuşmasını Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız yaptı.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, uluslararası imam hatip liselerinin vizyonu ve misyonu hakkında genel bilgiler verdi.

Yılmaz, uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören kız öğrencilerin ülkeleri ve ailelerinin birer emaneti olduğunu ifade etti. Emanet olarak kabul ettikleri için de öğrencilerin adeta birer inci, birer kristal gibi kıymetli olduklarını dile getiren Yılmaz, öğrencilerin farklı ülkelerden kardeşleriyle kurdukları bu bağın aynı bahçede açan güllere benzediklerini söyledi.

Yılmaz, öğrencilerin mezun olduktan sonra da aralarındaki bu bağı sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Program, öğrencilerin soruları, dilek ve temennilerle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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