Genel Müdür Yardımcısı Ulusan, Manisa'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne atanan Yunus Öztürk'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler, Ahmetli, Turgutlu, Saruhanlı, Akhisar, Salihli ve Kula gençlik merkezlerinde incelemelerde bulunan Ulusan, eğitim alan öğrencilerle de sohbet etti.



Ziyaretlerde İl Müdürü Öztürk, Ulusan'a gençlik merkezinde yapılan çalışmalar, devam eden kurs ve atölyeler hakkında bilgi verdi.



Ulusan, daha sonra il müdürlüğü binasına giderek, göreve atanan Öztürk'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.