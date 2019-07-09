Genel Müdür Yardımcısı Özünlü'den ilçelere inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ederek vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu amaçla MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, Akhisar, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara'yı ziyaret ederek ilçelerdeki çalışmaları yakından takip etti. İlçe ziyaretlerinde Genel Müdür Yardımcısı Özünlü'ye, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bahadır Belek ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Hayri Okkalı ile eşlik etti.

SON DURAK AKHİSAR OLDU

Ziyaretler kapsamında Özünlü ve beraberindekilerin son durağı ise Akhisar ilçesi oldu. Burada Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ile Akhisar MASKİ Şefi Serdar Özgedik ile bir toplantı gerçekleştirildi. Yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantının ardından ilçedeki çalışmalar hakkında incelemelerde bulunuldu. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, "İlçelerimizde sorumluluk alanımız içerisinde yer alan çalışma ve faaliyetleri daire başkanlarımızla birlikte yakından inceledik. Hizmet kalitemizi daha da üst seviyelere taşımak adına sürekli olarak işimizin takipçisiyiz. Hem işleyişi denetlemek, hem de ilçelerdeki temsilcilerimiz ile fikir alışverişinde bulunmak açısından fayda sağlayan ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler